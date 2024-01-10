İşsizlik 5 ay sonra yeniden arttı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,5 olurken geniş tanımlı işsizlik bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Böylece işsizlik Haziran ayından beri ilk kez artmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olduğu hesaplandı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2023'te aylık bazda 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya kıyasla 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, kasımda aylık bazda 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 52,9'a geriledi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak açıklandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 43,8 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, söz konusu dönemde bir önceki aya göre 1,3 puanlık artışla yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi. TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde de revizyona gitti.