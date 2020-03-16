Japonya faizi değiştirmedi, varlık alımlarını artırdı

Japonya Merkez Bankası(BoJ), kısa ve uzun vadeli faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Kısa vadeli faiz hedefinin yüzde -0,10 ve 10 yıl vadeli Japon Devlet Tahvili hedefi yüzde 0 olarak korundu. Japonya Merkez Bankası, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için varlık alımlarını hızlandırma yoluyla para politikasını daha da gevşetti.

BOJ gerçekleştirdiği acil toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınının etkisi yakından izlenerek ihtiyaç olduğunda ek parasal gevşeme adımlarını çekinmneden atacağız" dedi.

BoJ, borsa yatırım fonu alımını yıllık 6 trilyon yenden 12 trilyon yene çıkarırken gayrimenkul yatırım ortaklığı alımlarını yıllık 90 milyar yenden 180 milyar yene yükseltti.

Koronavirüs salgınının vurduğu şirketlerin fonlama ihtiyaçlarının düzgün karşılanması için yeni kredi programı oluşturacağını açıklayan BoJ, ticari kağıt, şirket tahvilleri alamı eylül sonuna kadar devam edecek.

BoJ'un faiz toplantısı sonrası verdiği mesajlar şöyle:

- Petrol fiyatlarındaki hareketlerin ekonomiye ve fiyatlara etkisini izlemeliyiz

- Aşağı yönlü riskler arttı, piyasa hareketlerinin japon şirketlerinin ve hanehalkının güvenine etkisini izlemek gerekli

- Ekonomik aktivitenin er yada geç ılımlı büyüme trendine geri dönmesini bekliyoruz