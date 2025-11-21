Japonya'da enflasyon son üç ayın zirvesinde

Japonya'nın çekirdek enflasyonu, Ekim ayında Temmuz'dan bu yana en hızlı artışını kaydederek, piyasa beklentileriyle uyumlu geldi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı ihtimalini destekledi.

21.11.2025 11:32:200
Paylaş Tweet Paylaş
Japonya'da enflasyon son üç ayın zirvesinde

Japonya’nın çekirdek enflasyonu, Ekim ayında Temmuz’dan bu yana en hızlı artışını kaydederek, piyasa beklentileriyle uyumlu geldi ve Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz artırımı ihtimalini destekledi.

Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Manşet enflasyon oranı da yüzde 3’e yükselerek, BOJ’un yüzde 2’lik hedefinin 43 aydır üzerinde kaldı.

Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan “çekirdek-çekirdek” enflasyon oranı ise Eylül ayında yüzde 3 iken, Ekim’de yüzde 3,1’e hafif yükseldi.

Pirinç enflasyonu ise art arda beşinci ayda da gevşemeye devam ederek, bir önceki ayki yüzde 49,2 seviyesinden yüzde 40,2’ye geriledi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Cuma günü parlamentoda yaptığı açıklamada, zayıf bir yenin ithalat maliyetlerini ve genel fiyatları artırarak temel enflasyonu etkileyebileceğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yen’deki zayıflığa yönelik aciliyet sinyali veren Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise, piyasaya müdahale ihtimaline işaret ederek “son dönemde para piyasasında görülen tek taraflı ve sert hareketlerden endişe duyduğunu” belirtti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Türkiye’de perakende e-ticaret Avrupa’nın iki katından fazla büyüyor"

"Türkiye’de perakende e-ticaret Avrupa’nın iki katından fazla büyüyor"

Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: Peki, neden düşüyor?

Bitcoin'de kan kaybı sürüyor: Peki, neden düşüyor?

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (21 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (21 Kasım 2025)

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye'den G20 ülkelerine rekor ihracat

Türkiye'den G20 ülkelerine rekor ihracat

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Kasım'da arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Kasım'da arttı

Yorum Yaz