Japonya'da enflasyon son üç ayın zirvesinde

Japonya'nın çekirdek enflasyonu, Ekim ayında Temmuz'dan bu yana en hızlı artışını kaydederek, piyasa beklentileriyle uyumlu geldi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı ihtimalini destekledi.

Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Manşet enflasyon oranı da yüzde 3’e yükselerek, BOJ’un yüzde 2’lik hedefinin 43 aydır üzerinde kaldı.

Taze gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan “çekirdek-çekirdek” enflasyon oranı ise Eylül ayında yüzde 3 iken, Ekim’de yüzde 3,1’e hafif yükseldi.

Pirinç enflasyonu ise art arda beşinci ayda da gevşemeye devam ederek, bir önceki ayki yüzde 49,2 seviyesinden yüzde 40,2’ye geriledi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda, Cuma günü parlamentoda yaptığı açıklamada, zayıf bir yenin ithalat maliyetlerini ve genel fiyatları artırarak temel enflasyonu etkileyebileceğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Yen’deki zayıflığa yönelik aciliyet sinyali veren Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama ise, piyasaya müdahale ihtimaline işaret ederek “son dönemde para piyasasında görülen tek taraflı ve sert hareketlerden endişe duyduğunu” belirtti.