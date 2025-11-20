  • Anasayfa
  1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün 2 hissede fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

20.11.2025 10:17:270
1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR)

% 150 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
% 100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,549 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,425 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 26,5 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

