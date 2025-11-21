Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Kasım 2025)

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,37'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 42,4440 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,0290, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 55,6260 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 100,1 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Altında son durum

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 540 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yatay seyre paralel dar bir bantta hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 550 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 540 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 433 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 587 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 4 bin 61 dolarda seyrediyor.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 35 seviyesine geriledi. ABD'de dün açıklanan istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) politikasına ilişkin net bir tablo çizmemesi altın fiyatlarını baskılıyor.

Analistler, Fed'in faiz indirim beklentilerinin gücünü kaybetmesiyle dolara olan talebin arttığını, bu durumun da altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.