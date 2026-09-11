Jimmy Key’in global mağaza ağı genişliyor

Yurt dışındaki mağaza sayısını Lübnan ve Azerbaycan yatırımlarıyla 17’ye çıkaran Jimmy Key, 2026 yılında Fas ve Ürdün’de ilk, Mısır’da da 6. mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Jimmy Key, yurt dışındaki büyüme yolculuğunu yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor. Lübnan’da City Centre Beirut Mall’da açtığı mağazayla 16’ncı yurt dışı mağazasını hayata geçiren marka, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Metropark Mall’da açılan yeni mağazasıyla yurt dışı mağaza sayısını 17’ye taşıdı. Jimmy Key, 2026 yılı içinde Fas, Ürdün ve Mısır’da gerçekleştireceği yeni açılışlarla uluslararası mağaza ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Lübnan’da İkinci Mağaza İçin Hazırlık

Jimmy Key’in yeni pazar yatırımlarının önemli duraklarından biri Lübnan oldu. Jimmy Key, Lübnan’daki ilk mağazasını City Centre Beirut Mall’da açarak ülkedeki faaliyetlerine başladı. Bu yatırımla birlikte Jimmy Key’in yurt dışındaki mağaza sayısı 16’ya ulaştı. Beyrut’taki büyümesini sürdüren marka, çok yakında CentroMall’da açacağı ikinci mağazasıyla Lübnan’daki varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Jimmy Key, ülkedeki büyüme stratejisini yalnızca fiziksel ma��azalarla sınırlı tutmayarak online satış ve toptan satış kanallarını da geliştirmeyi planlıyor.

Bakü’de 6’ncı Mağaza

Jimmy Key’in yurt dışındaki büyümesinin bir diğer önemli pazarı ise Azerbaycan. Başkent Bakü’de Metropark Mall’da açılan yeni mağaza, Jimmy Key’in ülkedeki 6’ncı mağazası olurken, yurt dışındaki toplam mağaza sayısını da 17’ye çıkardı. Metropark mağazasıyla birlikte Jimmy Key, Azerbaycan’daki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Bakü’deki altıncı mağaza, markanın Azerbaycan pazarındaki faaliyetlerinin ölçeğini ortaya koyarken, ülkenin Jimmy Key’in uluslararası büyüme planındaki önemli pazarlardan biri olduğunu da gösteriyor.

Farklı Coğrafyalarla Birlikte Yurt Dışındaki Büyüme Hızlanacak

Jimmy Key’in uluslararası büyüme stratejisi, Lübnan’ın ardından Fas ve Ürdün ile yeni ülkelere uzanırken, Azerbaycan’ın ardından Mısır’da gerçekleştireceği yeni açılışlarla mevcut pazarlardaki yayılımını da sürdürüyor. Marka, farklı coğrafyalarda mağaza ağını genişleterek yurt dışındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

2026 yılında yeni ülke rotalarına Fas ve Ürdün’ü eklemeye hazırlanan Jimmy Key, Ekim ayında Fas’ta Casablanca Morocco Mall ve ardından Casablanca Aeria Mall’da iki yeni mağaza açmayı planlıyor. Ürdün’de ise Amman Taj Mall, markanın yeni adreslerinden biri olacak. Böylece Lübnan’ın ardından Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da iki yeni pazara daha giriş yapılması hedefleniyor.

Mısır’da 6. Mağaza ile Ülke İçi Yayılım

Jimmy Key, Azerbaycan’daki büyümesinin yanı sıra Mısır’daki mağaza ağını da genişletiyor. Kahire’de Cairo Al Marasim Mall’da açılması planlanan yeni mağaza, markanın Mısır’daki 6. mağazası olacak. Yeni mağazayla birlikte Jimmy Key’in Mısır’daki mevcut operasyonlarının güçlendirilmesi ve ülke içindeki erişimin artırılması hedefleniyor.

Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek, uluslararası büyüme stratejilerini değerlendirerek, “Jimmy Key olarak Türkiye’de geliştirdiğimiz marka deneyimini farklı coğrafyalara taşırken, her pazarın kendi dinamiklerini dikkate alan sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Lübnan’ın ardından Fas ve Ürdün’de planladığımız yeni mağazalar, farklı ülkelerde büyüme stratejimizin önemli adımlarını oluşturuyor. Azerbaycan’ın ardından Mısır’da açacağımız 6. mağazamızla da mevcut pazarlardaki yayılımımızı sürdürüyoruz. Bizim için yurt dışı büyüme yalnızca mağaza sayısını artırmak değil; Jimmy Key’in marka değerini, ürün anlayışını ve müşteri deneyimini farklı coğrafyalarda uzun vadeli ve güçlü bir yapıya dönüştürmek anlamına geliyor” dedi.

Hedef, Farklı Coğrafyalarda Kalıcı Büyüme

Franchise iş ortaklıklarıyla yurt dışındaki operasyonlarını büyüten Jimmy Key, farklı pazarlarda mağazacılığın yanı sıra online ve toptan satış kanallarını da geliştirmeyi planlıyor. Lübnan’dan Azerbaycan’a, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya uzanan yeni yatırımlarla marka, uluslararası büyüme stratejisini çok kanallı bir yapıyla desteklemeyi hedefliyor. 2026 yılı içinde planlanan yeni mağaza açılışlarıyla birlikte Jimmy Key, Türkiye’den doğan bir hazır giyim markası olarak global pazarlardaki erişimini artırmaya ve yeni coğrafyalarda kalıcı bir marka varlığı oluşturmayı sürdürecek.