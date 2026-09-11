Startup ekosistemi İstanbul’da 5 etkinlikte buluşacak

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi, eylül ve ekim aylarında oyun teknolojilerinden girişim sermayesine, yapay zekâdan küreselleşmeye uzanan geniş bir gündemle önemli buluşmalara sahne olacak. Beş büyük etkinlik, girişimciler için yatırım ve iş birliği fırsatlarını da gündeme taşıyacak.

Türkiye startup ekosisteminde yılın ikinci yarısı hareketli geçecek. Eylül ve ekim aylarında düzenlenecek beş önemli etkinlik, girişimciler, yatırımcılar, teknoloji şirketleri ve ekosistemin diğer paydaşlarını bir araya getirecek.

Bu dönemin öne çıkan etkinlikleri arasında GIST Gaming Istanbul, Globalturk Capital Executive Briefing, Istanbul Ignited by Slush’D, Webrazzi Summit ve GO! GLOBAL Türkiye bulunuyor. Etkinliklerin ortak noktası ise yalnızca yeni teknolojilerin ve girişimcilik trendlerinin konuşulması değil; yatırım, iş geliştirme ve uluslararasılaşma fırsatlarının da gündeme gelmesi.

Girişimcilik gündemi oyun sektöründen başlayacak

Sonbahar takvimindeki ilk büyük buluşma GIST Gaming Istanbul olacak. 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, oyun geliştiricileri, yayıncılar, yatırımcılar ve teknoloji şirketlerini İstanbul’da buluşturacak.

Türkiye’nin son yıllarda küresel ölçekte öne çıkan girişimcilik alanlarından biri olan oyun sektörü, özellikle yatırımcı ilgisi açısından dikkat çekiyor. GIST de oyun stüdyolarının ürünlerini uluslararası yayıncı ve yatırımcılara tanıtabilmesi için önemli bir buluşma noktası oluşturuyor.

Etkinlik, Türkiye’nin oyun ekosistemindeki girişimlerin küresel bağlantılarını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor.

Yatırımcıların gündeminde sermaye piyasaları olacak

8 Ekim’de düzenlenecek Globalturk Capital Executive Briefing, sonbaharın yatırım odaklı buluşmalarından biri olacak.

Girişim sermayesi ve özel sermaye piyasalarının önemli aktörlerini bir araya getiren etkinlikte Türkiye’nin yatırım ortamı, sermaye piyasalarındaki gelişmeler, yatırım stratejileri ve şirketlerin büyüme süreçleri gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

Startup ekosistemi açısından etkinliğin önemi ise girişimcilik dünyası ile daha geniş yatırımcı kitlesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi.

İstanbul küresel yatırımcıların radarında

Ekim ayının en dikkat çekici etkinliklerinden biri Istanbul Ignited by Slush’D olacak. 12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, Türkiye startup ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Slush ekosisteminin İstanbul ayağı olarak konumlanan etkinlikte girişimciler ile yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesini sağlayan görüşmelerin yanı sıra teknoloji şirketlerinden üst düzey yöneticiler ve uluslararası konuşmacılar da yer alacak.

Özellikle yapay zekânın girişimcilik ve yatırım dünyasını yeniden şekillendirdiği bir dönemde etkinliğin gündeminde teknoloji, stratejik bağımsızlık, tedarik zincirleri ve yapay zekâ çağında rekabet avantajı gibi konuların bulunması bekleniyor.

Teknoloji sektörünün buluşma noktası

21 Ekim’de gerçekleşecek Webrazzi Summit 2026 ise teknoloji ve girişimcilik sektörünün geniş katılımlı buluşmalarından biri olacak.

Etkinlikte yapay zekâ, fintech, girişimcilik, yatırım, şirketlerin dijital dönüşümü ve yeni iş modelleri gibi başlıklar ele alınacak. Summit kapsamında düzenlenecek Webrazzi Arena da erken aşamadaki girişimler açısından öne çıkıyor.

Seçilen girişimlerin sahnede yatırımcılara ve ekosistem paydaşlarına kendilerini tanıtması, yeni iş bağlantılarının kurulması ve yatırım süreçleri açısından önemli fırsatlar yaratabilir.

Girişimlerin hedefi globalleşmek

Sonbahar takviminin son önemli etkinliği ise GO! GLOBAL Türkiye olacak. 22-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek zirve, Türkiye’den çıkan girişimlerin uluslararası pazarlara açılması ve global yatırımcılarla bağlantı kurması üzerine odaklanıyor.

Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde son yıllarda öne çıkan başlıklardan biri olan globalleşme, özellikle yatırım alan ve hızlı büyüme hedefleyen startup’lar açısından kritik önem taşıyor. GO! GLOBAL Türkiye de girişimciler ile uluslararası yatırımcı ve iş ortaklarını buluşturarak bu süreci desteklemeyi amaçlıyor.

Takvim yoğun, gündem yatırım odaklı

Eylül ayında başlayıp ekim sonuna kadar devam edecek etkinlik trafiği, Türkiye startup ekosisteminin farklı katmanlarını aynı dönemde harekete geçirecek.

Oyun sektöründen yatırımcılara, yapay zekâdan teknoloji şirketlerine ve globalleşmek isteyen girişimlere kadar geniş bir kitlenin yer alacağı etkinlikler, Türkiye’de girişimcilik ve yatırım ekosisteminin uluslararası bağlantılarını güçlendirmek için önemli bir zemin oluşturacak.

Özellikle girişimlerin finansmana erişiminin, uluslararası pazarlara açılmanın ve yeni iş birliklerinin giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde, sonbahar takvimi yatırımcılar ve girişimciler açısından yakından takip edilecek.