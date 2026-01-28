"JOB Young Talent" programına başvurular başladı

Yıldız Holding'in lisans ve yüksek lisans öğrencilerine profesyonel gelişim ve deneyim fırsatı sunduğu "JOB Young Talent" için bu yılki başvurular başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'inci kez hayata geçirilen programa, üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri 22 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek.

İş dünyasının uzun soluklu staj programlarından JOB Young Talent, bugüne kadar 1400'ün üzerinde öğrenciye proje bazlı staj imkanı sunarken, 2025 yılında yaklaşık 20 bin başvuru aldı.

Brandon Hall Ödülleri'nde "Yetenek Kazanımı" kategorisinde ödülü bulunan program kapsamında adaylar, gıda, perakende, pazarlama, üretim, AR-GE, tedarik zinciri ve dijitalleşme gibi alanlarda profesyonel deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Bu yıl, aday deneyimini ileri taşımak amacıyla değerlendirme süreçlerine yenilikçi teknolojiler entegre edilecek. Sürecin belirli aşamalarında yapay zeka destekli mülakat uygulamaları hayata geçirilirken, adayların potansiyellerinin daha etkin anlaşılması ve en doğru rollerle eşleştirilmesi hedefleniyor. Başvurular, "mtstaj.co/job" adresi ve Yıldız Holding LinkedIn hesabı üzerinden gerçekleştirilecek.

- "Öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser, istikrarıyla sektöre örnek teşkil eden bu programla öğrencilerin kariyer yolculuklarında mesleki gelişimlerine destek olmaya öncelik verdiklerini belirtti.

İnsan kaynakları stratejilerinin odağına insana yatırımı aldıklarını vurgulayan Haser, "Yeteneklerimizi, sürdürülebilir başarımızın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz JOB Young Talent ile katılımcılara, holding ve her biri kendi sektöründe öncü role sahip şirket ve güçlü markalarımız bünyesinde, gerçek projeler üzerinde çalışarak profesyonel dünyayı yakından tanıyabilecekleri, potansiyellerini keşfedebilecekleri dijital, kapsayıcı ve üretken bir gelişim ortamı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haser, JOB Young Talent'ın iş dünyasının en uzun soluklu staj programlarından biri ve sektörde yer alan pek çok tecrübeli profesyonelin kariyerindeki ilk durak olduğunu, bu durumu kıymetli bulduklarını ifade etti.

Her yıl programın gelişim olanaklarını daha da ileriye taşımak için titizlikle çalıştıklarına dikkati çeken Haser, "Bu yıl yapay zeka destekli uygulamalarla güçlendirdiğimiz programımızla öğrencilerin kariyer yolculuklarının en kritik adımlarında yanlarında olarak, profesyonel gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.