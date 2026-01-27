2 şirketin halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Akhan Un ve Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

2 şirketin halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Akhan Un ve Netcad Yazılım, halka arz süreci kapsamında 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

Netcad Yazılım’ın halka arz fiyatı 46 TL olarak belirlenirken, halka arzın 1,9 milyar TL büyüklüğe ve %27,61 halka açıklık oranına sahip olması, toplamda 40 milyon adet payın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesinde kullanılması hedeflenirken, pazarlama faaliyetlerinin artırılması ile şirketin fiziki ve teknolojik büyümesini destekleyecek yatırımlar da planlanıyor.

Akhan Un halka arzına ilişkin temel bilgiler ise şöyle:

Halka arz fiyatı: 21,5 TL

Konsorsiyum lideri: Halk Yatırım

Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit

Halka açıklık oranı: %20,01

Halka açık lot sayısı: 54.700.000 adet

Arz büyüklüğü: 1.176.050.000 TL

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanları şu şekilde açıklandı:

%40: Finansal borçların ödenmesi

%35: Makarna fabrikası kurulumu

%20: İşletme sermayesi

%5: Araç filosunun büyütülmesi

