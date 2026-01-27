Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

27.01.2026
Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (27 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, QNB Bank A.Ş. (QNBTR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

QNB Bank A.Ş. (QNBTR)

%64,1791 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 297,693 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

