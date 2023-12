KAGİDER ve Migros'tan tarımdaki kadın girişimcilere destek

KAGİDER ve Migros iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yoğun bir eğitim programının uygulandığı iki günlük kampa katılan 65 kadın girişimci arasından belirlenen 15 kişi bir yıl boyunca mentorluk desteğinden yararlanacak. Ayrıca Migros, kampa katılan ve kalite standartlarına uygun üretim yapan tüm girişimcilere ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında satış imkânı sunacak.

Genel ekonomiden tarıma, finanstan, gıda güvenliği ve markalaşma süreçlerine kadar geniş bir yelpazede birçok konunun ele alındığı iki günlük kampa, tarım sektöründe en az bir, en çok üç yıldır faaliyet gösteren 65 kadın girişimci katıldı.

Kampın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından, Finansal Kaynaklar ve Finansa Erişim ile Tarımda Yeni Pazarlar konulu oturumlar düzenlendi. İkinci günde ise Liderlik, Marka Olmak, Tarım Hukuku ve Coğrafi İşaretler Patent, Kalite Süreçleri, Sürdürülebilirlik, Finansal Yönetim, Tarım Teknolojileri, Satış Teknikleri başlıklı oturumlarda alanında uzman isimler kadın girişimcilere detaylı bilgiler aktardı. Programın sonunda girişimci kadınlara ilham vermek amacıyla gerçekleştirilen Rol Model oturumunda, tarım sektöründe başarılı olmuş kadın girişimciler öykülerini anlatarak, katılımcıların sorularını yanıtladı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada KAGİDER olarak tarım sektörüne çok önem verdiklerini vurguladı. Bezircioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarım, kadın emeğinin en yoğun olduğu, buna rağmen en görünmez olduğu sektör. Dünyada tarımsal iş gücünün %43’ünü kadınlar oluşturuyor. Ancak kadınlar tarımsal üretimin temelini oluşturmasına rağmen eşit ve adil olmayan çalışma koşullarından dolayı kadın emeği ne yazık ki görünmüyor. Oysa tarımsal alanda kadınların güçlendirilmesi ekonomiye de büyük katkı sağlayacak. Tarımsal alanda kadınların karar verme sürecine katılabilmeleri, karar alma ve uygulama becerisini kazanmaları açısından kadın çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri bu nedenle çok önemli. Özelikle üretim ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi, kişisel gelişim, kaynaklara erişim ve kaynakları kullanabilme becerisi yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması açısından eğitimlerin önemi büyük. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye’de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir. Bu açıdan 4 yıldır Migros iş birliğinde sürdürdüğümüz “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme” programımız çok önemli. Programa başvuruların her yıl armasının ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdiğini düşünüyorum. Ben bir kez daha yol arkadaşlığı için Migros’a teşekkür etmek istiyorum.”

Toplantıya katılan Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesinin, kadınların her alanda güçlenmesi ve ekonomiye katılmalarının teşvik edilmesinin Migros’un öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi. Baydur, “KAGİDER ile birlikte tarım alanında emek sarf eden kadın girişimcilerin hayallerinin gerçeğe dönüşmesine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Programımıza katılan kadın girişimcilerin kariyer yolculuklarında ihtiyaç duyacakları öğretileri paylaşıyor, inovatif ve standartlarımıza uygun ürünleri Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz. Üreten tüm kadınların yanındayız. Özellikle bölgesel kalkınmanın sağlanması için kadın kooperatiflerinin desteklenmesi de önceliklerimiz arasında. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın üreticilerimize kapımız her zaman açık. Ticaret Bakanlığı ve Migros Kadın Akademisi ile kadın kooperatiflerine sınıf eğitimleri veriyor, KAGİDER iş birliği ile sektördeki kadın girişimcilere destek oluyoruz. Aynı zamanda, İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde Aile Kulüplerimiz ile MEB onaylı sertifikalı tarım eğitimleri düzenliyoruz. Özellikle bu yıl deprem bölgesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak üzere önemli bir çalıştay gerçekleştirdik. Bölgedeki çalışmalarımıza da özellikle kadın kooperatiflerini odağımıza alarak hız kesmeden devam ediyoruz. Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’mızın başarılı çıktılarını daha uzun yıllar göreceğimize inanıyorum. KAGİDER’le birlikte 4 yıldır devam eden bu projemizle her yıl daha fazla kadın girişimcimizin markalaşarak ulusal pazara çıktığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Kadın girişimcilerimizle birlikte ekosistemimizi hep birlikte daha da büyüteceğimize inanıyorum” dedi.