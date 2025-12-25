Kapasite kullanım oranı değişim göstermedi

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında, geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da değişim göstermeyerek 74,4 olarak kaydedildi.


