Kartlı harcamalar Ekim'de arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 2 trilyon 210,4 milyar lira oldu.

Buna göre, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 140,4 milyon, banka kartı sayısı 215,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 107,2 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 10, banka kartı sayısı yüzde 12 arttı, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 azaldı.

Ekimde toplam kart sayısı ise yıllık bazda yüzde 8 artışla 463,2 milyona ulaştı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49 artarak 2 trilyon 210,4 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 873,1 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, 313 milyar lirasında banka kartları, 23,6 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartıyla ödemelerde ekimde geçen yılın aynı ayına göre büyüme oranı yüzde 50, banka kartıyla ödemelerde yüzde 53 oldu, ön ödemeli kartlarla ödemelerde ise bu oran yüzde 23 azaldı.

- İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı 653,7 milyar lira oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ekim ayında yapılan toplam ödeme sayısı, yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,8 milyara yükseldi.

Ödemelerin sayıca 1 milyar 26,6 milyonu kredi kartları, 714,1 milyonu banka kartları, 58,8 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Kredi kartlarıyla ödeme sayısında büyüme oranı yıllık yüzde 11, banka kartlarıyla ödeme sayısında yüzde 24 oldu. Ön ödemeli kartlarla ödeme sayısında ise bu oran yüzde 54 azaldı.

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artarak 653,7 milyar liraya yükseldi. İnternetten kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarak 239,5 milyona yükselirken, bu toplam ödemelerin yüzde 14'üne tekabül etti.

Kartlarla temassız ödeme sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 milyar 208,4 milyona yükseldi. Aynı dönemde temassız ödeme tutarı ise yüzde 54 artarak 728,1 milyar lira oldu. Ekim ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız gerçekleşti.