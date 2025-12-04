Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artışla 22 milyar 718 milyon dolara, ithalat yüzde 2,6 yükselişle 30 milyar 523 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini içeren veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat Kasım 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükselerek 22 milyar 718 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 523 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,4 artışla, 53 milyar 241 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 4 yükselerek, 7 milyar 805 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 0,4 puan azalışla yüzde 74,4'e geriledi. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 3,9 puan gerileyerek yüzde 83,8 olurken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 2,3 puan azalışla yüzde 92,3'e düştü.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,4 azalışla ve 10 milyar 688 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3,7 azalış ve 8 milyar 67 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 16,2 artış ve 3 milyar 261 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (21 milyar 187 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 20 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,7 (381 milyon dolar) oldu.

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 509 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 318 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 48 olarak hesaplandı.

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 846 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 544 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 461 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Kasımda en çok ithalat, yüzde 1,5 artış ve 20 milyar 680 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 13 artış ve 4 milyar 660 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 3,6 azalış ve 4 milyar 967 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 82,5 ile imalat sanayisinde (25 milyar 168 milyon dolar), yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 287 milyon dolar), yüzde 4,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 239 milyon dolar) hesaplandı.

Kasımda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 155 milyon dolarla Çin, 3 milyar 119 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 492 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 58,5 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 681 milyon dolarla AB, 7 milyar 604 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 321 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,4 arttı

GTS kapsamında ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 3,7 artışla 247 milyar 188 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 yükselişle 329 milyar 675 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 12,4 artışla 82 milyar 488 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75 olarak hesaplandı.