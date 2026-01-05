2026 yılı Ocak ayı kira artış oranı netleşti

Ocak ayı kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar "2026 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TÜFE Ocak ayı kira artışı hesaplama örneği

5.01.2026 10:34:440
Paylaş Tweet Paylaş
2026 yılı Ocak ayı kira artış oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Aralık ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Aralık  ayı enflasyonu ile birlikte Ocak ayı tavan kira artış oranları da netleşti.

Ocak 2026 kira artış oranı ne kadar?  

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Ocak ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde  34,88  artış gösterebilecek.

2026 TÜFE Ocak ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: % 34,88

Kira Artış Tutarı:  3 bin 488  TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 488 TL

Aralık kira artışı ne kadardı?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Venezuela operasyonu sonrası ABD’li petrol hisselerinde ralli

Venezuela operasyonu sonrası ABD’li petrol hisselerinde ralli

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ocak 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ocak 2026)

"Dezenflasyon genele yayıldı"

"Dezenflasyon genele yayıldı"

"Sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz"

"Sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz"

Aralık'ta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Aralık'ta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler hangileri oldu?

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Yorum Yaz