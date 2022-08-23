KKTC'nin yerli otomobili Günsel'le test sürüşü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve bakanlar kurulu, KKTC’nin yerli otomobili Günsel’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve bakanlar kurulu, KKTC’nin yerli otomobili Günsel’i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Yakın Doğu Oluşumu Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı Başbakan Ünal Üstel’e; Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti.

Makam araçlarına dönüştürülen Günsel B9’larla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından, Başbakan Ünal Üstel, “Bugünü bir uğur ve gurur günü olarak kabul ediyorum. Günsel, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje. İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız. 1974 öncesinde ne acılı günler geçirdik. Ana vatan Türkiyemizin desteği ile kavuştuğumuz özgürlüğümüzü, bugün Günsel gibi bir proje ile taçlandırıyoruz” diye konuştu.

Günsel’in üretime geçmesiyle KKTC ekonomisinin, sağlanacak ihracat geliriyle önemli bir dönüşümden geçeceğini de vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Ülkede üretim olmazsa, kendimizi dünyaya ispat edemeyiz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi imkanları ile ülkemizde geliştirdiği Günsel’i hükümet olarak sahiplenerek, dünyaya açılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız. İşte bu nedenle bütün ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ise “Elektrikli otomobilin oluşturduğu değerin üçte ikisi yazılımlar ve batarya teknolojisinden oluşuyor. Bu gereklilikleri kendi mühendislerimiz ve tasarımcılarımızla geliştirdik. Üretim adetlerinin artmasıyla pek çok tedarikçimiz de ülkemize gelerek yatırım yapacak. Ayrıca, bu alana yatırım yapacak yerli girişimcilerimiz de sanayiciye dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de üretim ve gelir projeksiyonlarını paylaşarak, “18 ay sonra seri üretime alacağımız Günsel'in üretim adetlerinin artmasıyla 2029 yılı, ülke ekonomimizin miladı olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029’da, Günsel’in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek” diye konuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Günsel’in ilk iki modeli B9 ve J9’u geliştiren 300 kişiyi aşkın ekipleriyle dünya devi şirketlere; mühendislik, yazılım, prototipleme ve batarya teknolojileri konularında projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Kuzey Kıbrıs dünya devlerine; yüksek teknolojiye dayalı alanlarda projeler geliştiriyor artık” ifadesini kullandı.