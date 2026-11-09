Koç Holding 2040'a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltacak

Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 2040 yılı su taahhüdünü kamuoyuyla paylaştı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Roma Kulübü Onursal Başkanı Sandrine Dixson-Declève’in moderatörlüğündegerçekleştirilen panelde Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Endüstriler Ekibi Başkanı Francisco Betti, Water Resilience Coalition (WRC)CEO’su Matthew Kistler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İklim Stratejisi ve Uygulama Genel Müdürü Gianpiero Nacci ve Microsoft Uluslararası Küresel İlişkiler Kıdemli Bölge Direktörü Pier Luigi Dal Pino yer aldı. Panelde, su hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi, başarılı çözümlerin yaygınlaştırılması ve su dayanıklılığı yatırımlarının finansmanı ele alındı.

“Su, uzun vadeli rekabet açısından en az enerji kadar belirleyici olacak”

İş dünyası için suyun üretim ve yatırım kararlarını giderek daha fazla şekillendirdiğini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Çoğalan talep karşısında aynı sınırlı su kaynaklarını paylaşan tarım, şehirler ve sanayi giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle su, şirketlerin yalnızca bugün nerede üretim yapacaklarını ve nereye yatırım yapacaklarını değil, gelecekte nasıl büyüyeceklerini de şekillendiriyor. Koç Topluluğu olarak ikinci yüzyılımızda suyun uzun vadeli rekabet açısından en az enerji kadar belirleyici olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz uzun vadeli büyümemizi de kapsayan stratejik bir karar”

Su kaynaklarının sorumlu yönetimine ilişkin hedefini duyuran Çakıroğlu, “2040 yılına kadar, 2025 baz yılına kıyasla operasyonlarımızdaki tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefliyoruz. Bu, işlerimiz büyürken dahi çektiğimiz toplam tatlı su miktarını azaltmak anlamına geliyor. Hedefimiz; tatlı su ayak izimizin yüzde 96’sını oluşturan enerji, otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerindeki endüstriyel tesislerimizi kapsıyor. Bu taahhüdü büyüme stratejimizin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü bize nereye ve nasıl yatırım yapacağımızı, operasyonlarımızı ve tesislerimizi nasıl tasarlayacağımızı ya da yeniden tasarlayacağımızı, kapasite kararlarımızı nasıl vereceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda yatırımcılara, iş ortaklarımıza ve daha geniş sanayi camiasına nereye doğru ilerlediğimiz konusunda net bir sinyal veriyor. Koç Holding olarak bir vizyon, bir iddia ve ortak hedefler ortaya koyduk. Şirketlerimizin her biri kendi zorlukları ve çözümleri üzerinde çalışarak kendi hedeflerini belirledi" dedi.

“Hedefleri eyleme dönüştürmeye odaklanacağız”

Çakıroğlu, son üç yılda tatlı su çekimlerini yüzde 17 azalttıklarını belirterek su konusundaki iddialı hedeflerini uygulamaya dönüştürmek için odaklanacakları alanları şöyle özetledi: “Öncelikle faaliyetlerimizde su verimliliğini artıracağız. Bu dönüşümü teknoloji ve inovasyonun gücüyle daha iyi tahminler ve daha etkin karar alma süreçleri geliştirerek hızlandıracağız. Ayrıca, ülkemizdeki tatlı su çekiminin yüzde 70’ten fazlasının tarımdan kaynaklandığını dikkate alarak faaliyetlerimizin ötesinde, değer zincirimizdeki paydaşlarımızla beraber adımlar da atacağız.”

Koç Topluluğu’nun iklimle bağlantılı en önemli fiziksel riskinin su olduğunu belirten Çakıroğlu, hiçbir paydaşın suyun geleceğini tek başına güvence altına alamayacağını söyledi. Su kaynaklarını korumak için küresel platformlar ve koalisyonlar aracılığıyla; devletler, şirketler ve paydaşlarla birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizen Çakıroğlu, Koç Holding’insu kaynaklarının sürdürülebilirliği için öncü şirketleri bir araya getiren Water Resilience Coalition’a katıldığını da duyurdu. Koç Holding, 2022’den bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin CEO Water Mandate girişimini destekliyor ve Dünya Ekonomik Forumu’nun Water Futures inisiyatifinde yer alıyor.

Şahika Ercümen taahhüde özel dalış yaptı

Koç Topluluğu’nun 100. yılında açıklanan su taahhüdü kapsamında, serbest dalış dünya rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen de özel bir dalış gerçekleştirerek, suyun geleceğine dikkat çekti.