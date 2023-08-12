Koçtaş 400. mağazasını hizmete açtı

Koçtaş, Bodrum’da açtığı Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye genelindeki toplam mağaza sayısını 400’e yükseltti.

Koçtaş, büyük mağazaları ve mahalleli formatı Koçtaş Fix mağazaları ile Türkiye’de yayılımına ara vermeden devam ediyor. Mağazaları ile 59 ilde hizmet veren Koçtaş, Bodrum’da açtığı yeni Koçtaş Fix mağazasıyla Türkiye genelinde toplam 400 mağazaya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Konuralp Dağlı, toplam mağaza sayılarını 400’e çıkarmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek: "Türkiye’de ev geliştirme sektörünün gelişimine öncülük eden lider şirket olarak, konumumuzu daha da güçlendirmek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine hızla yanıt verebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Koçtaş Fix, kiosklarımız, web ve mobil uygulamamız ile her kanaldan ürün ve hizmetlerimizi hızlı ve sorunsuz bir şekilde sunabilmek için çok güçlü yatırımlar yapıyoruz." dedi.

"Yakın zamanda dijital mağazamız koctas.com.tr, ev geliştirme sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri oldu." ifadelerini kullanan Dağlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir yanında açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazalarımızla da bugün 59 ilde 47 büyük formatlı ve 353 de mahalleli formatlı Koçtaş Fix mağazalarımız ile hizmet veriyor, dijital kanallarımızla tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz.

Koçtaş bugün, Türkiye geneline yayılan mağazaları ve alanında uzman binlerce çalışanıyla sektöre yön veren, ürün seçeneği ve sunduğu hizmetlerle tüketicinin kalbinde taht kuran lider bir marka. Açtığımız mağazalarımızda özellikle bulunduğumuz bölgenin insan kaynağını değerlendirerek yerel istihdama katkı sağlamayı da son derece önemsiyoruz."