Konfor Grup’tan 30 milyon dolarlık yeni tesis yatırımı

Tuba İlze/ [email protected]

1978 yılında İzmir’de faaliyete geçen marka, iştiraklerini Konfor Grup çatısı altında toplama kararı aldı. Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, 2024 yılının hem Konfor Grup markaları hem de yatırımcılar için yeniliklerle dolu bir yıl olacağını ifade etti. Akın Can, "Mevcut üç önemli markamız olan Konfor Mobilya, Çetmen Mobilya ve Konfor Yatak ile inşaat sektöründeki markamız Landor İnşaat bundan böyle Konfor Grup çatısı altında genel stratejik hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecekler " dedi. 2024 yılı için büyük hedefler koyan Konfor Grup, Turquality destekli markalarına globalde 30, Türkiye'de ise 130 yeni mağaza eklemeyi planlıyor.

GÜNLÜK KAPASİTE 3 BİN ADET

Konfor Grup’un 30 milyon dolarlık özsermayeyle finanse edilen ve 163 bin metrekare üzerine kurulu 'Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü' hakkında bilgi veren Akın Can, yeni tesisin günlük yatak üretim kapasitesinin 3 bin adet olacağını ve böylece en büyük güçlerini üretimden alacaklarını ifade etti. 30 bin metrekarelik yeşil alanı bulunan tesis, İzmir'in en büyük ikinci fabrikası olarak da dikkat çekiyor. Akın Can, 2024 yılı marka konumlandırmaları ve yeni tesisi hayata geçirme planları hakkında konuşurken, "2024, rakiplerin handikaplarından yararlanacağımız ve büyük ölçekli üretim miktarımızla ulaşılabilir fiyatlarla var olacağımız bir yıl olacak. Bu yıl atılacak adımlar gelecek yılları belirleyecek" dedi. Ayrıca, 2024 yılında istihdam hedeflerinin 2 bin 500 kişiye çıkacağını belirtti.

130 YENİ MAĞAZA

Konfor Grup'un 2023 yılı performansını değerlendiren Akın Can, "2023 yılını yurtiçinde 130, yurtdışında 32 ülkede 14 adet mağaza ile kapattık. Toplamda 1,5 milyar TL’lik mobilya pazar payı ile tamamladık. Geçtiğimiz yıl 15 milyon dolarlık ihracat yaptık” dedi. 2024 yılı ihracat hedefinin 25 milyon dolar olduğunu ve 44 ülkede faaliyet göstermeyi planladıklarını söyledi. 2024 yılına ilişkin 130 yeni mağaza ve 2 milyar 750 milyon TL’lik; önümüzdeki üç yılın sonunda toplam 450 mağaza ve 9 milyar TL’lik pazar payı hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Akın Can, “2023 yılı iç pazar açısından hedefe paralel, ihracat açısındansa yeni pazarların açılmadığı mevcut pazarlarda hedefin korunduğu bir yıl oldu. 2024 yılında özellikle iç pazarda tüketicinin alım gücüne paralel hareket eden firmaların pazar payında ciddi bir artış öngörüyoruz” diyerek Amerika ve Güney Afrika’nın hedef pazarlar arasında yer aldığını söyledi.

1500 KADIN ÇALIŞAN

Konfor Park Üretim ve Yaşam Tesisi'nin sürdürülebilirlik özelliklerine de değinen Can, yağmur sularının çatıdan toplanıp filtrasyon işleminden geçirilerek kullanım ve peyzaj sulamasında yeniden değerlendirileceğini, enerji tasarruflu teknolojilerin kullanılarak bir kısmının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını ifade etti. Konfor Grup'un 2024'teki en önemli projelerinden biri olan 'Konfor'da Kadın Gücü' çalışmaları hakkında da bilgi veren Can, "Konfor Grup olarak iş hayatında kadın gücüne her zaman büyük önem verdik. 'Konfor'da Kadın Gücü' projemizle birlikte, 2024 istihdam hedeflerimize uygun olarak, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikası izleyeceğiz. 3 yılın sonunda toplamda bin 500 kadın çalışan istihdam etmeyi planlıyoruz. Kadınların üretimden yönetime kadar geniş bir alanda liderlik rollerine yükselmelerini teşvik ederek, şirketimizin sürdürülebilirlik ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.