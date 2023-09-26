Kredi kartı faizleri yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrasında kredi kartlarında gecikme faizleri yükseldi.

26.09.2023 09:53:420
Paylaş Tweet Paylaş
Kredi kartı faizleri yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta yaptığı faiz artışı kredi kartı faizlerine de yansıdı. Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı 1 Ekim itibariyle yüzde 3,11'den yüzde 3,56'ya yükseldi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanan aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirleniyor. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirleniyor.

Nakit çekimlerde kullanılacak azami gecikme oranı da yüzde 3,87'den yüzde 4,32'ye yükseldi. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30 seviyesine yükseltmişti.




İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk 5'in peşinde

İlk 5'in peşinde

Son çeyrek de durgun geçecek

Son çeyrek de durgun geçecek

2012'ye dönüş

2012'ye dönüş

"KOBİ"ler için vazgeçilmez olacağız

"KOBİ"ler için vazgeçilmez olacağız

Küçükler neden yavaşladı?

Küçükler neden yavaşladı?

8,5 milyon kişiye ulaşırız

8,5 milyon kişiye ulaşırız

Yorum Yaz