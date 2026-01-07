Kredi Kayıt Bürosu’ndan eğitime sürdürülebilir destek

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sadece bir bağış projesine değil, teknolojinin sürdürülebilir dönüşümüne odaklanan bir iyilik hareketine imza attı. “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olan proje kapsamında; atıl durumdaki bilgisayarlar, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından öğrencilerin kullanımına sunuldu.

TEKNOLOJİNİN ÖMRÜ UZUYOR, FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENİYOR

Projenin merkezinde yer alan döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda, KKB bünyesindeki kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, titizlikle incelenerek donanım ve yazılım olarak tamamen yenilendi. Adeta ilk günkü performansına kavuşturulan cihazlar, sivil toplum kuruluşları ve KKB çalışanlarının önerileriyle belirlenen ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıldı.

9 farklı şehirdeki 11 okulda hayata geçen bu çalışma, toplamda 3.000’den fazla öğrencinin dijital dünyayla arasındaki mesafeyi kısalttı. Proje kapsamında sadece teknolojik erişimle yetinilmedi; eğitimde fırsat eşitliğine bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin bilgiye erişimini desteklemek amacıyla anaokulundan liseye kadar her yaş grubuna hitap eden yaklaşık 2000 adet kitap da okul kütüphanelerine kazandırıldı.

GÖNÜLLÜLÜK SAHADA DENEYİME DÖNÜŞTÜ

KKB çalışanları, projenin saha çalışmasında aktif rol aldı. 27 kişilik gönüllü ekip, 9 şehirde bilgisayarları okullara bizzat teslim ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında gerçekleşen sohbetlerde; dijital dünya, geleceğin meslekleri ve teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Bu etkileşim, projenin sadece bir ekipman desteği değil, aynı zamanda bir kurumsal gönüllülük ve mentorluk köprüsü olmasını sağladı.

“AMACIMIZ KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANARAK GELECEĞE DEĞER KATMAK”

Projenin etkisini değerlendiren KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, şunları söyledi:

“Kredi Kayıt Bürosu olarak, kaynaklarımızı yeniden değerlendirerek toplumsal faydaya dönüştürmek temel önceliğimiz. Döngüsel ekonomi modelini odağımıza aldığımız bu projeyle, envanterimizdeki bilgisayarları uzman ekiplerimizle yenileyerek, eğitimde fırsat eşitliği için yeniden hayat verdik. Yalnızca okullara değil, ihtiyacı olan sivil toplum kuruluşlarına da bilgisayar desteği sağladık. Ancak projemizin gerçek değeri sadece teknolojik destekle sınırlı değil. 27 gönüllü çalışma arkadaşımızın sahada öğrencilerle kurduğu o eşsiz bağ bizim için çok kıymetli. Öğrencilerin teknolojiye dair meraklı sorularını yanıtlamanın ve onların gelecek hayallerine dokunmanın, sosyal sorumluluk vizyonumuzun en önemli çıktısı olduğuna inanıyoruz.”