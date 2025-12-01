Küresel merkez bankaları enflasyon endişesiyle temkinli hareket ediyor

Küresel merkez bankaları yılın son ayına yoğun bir takvimle girerken, enflasyonun tekrar güç kazanabileceği endişesi bankaların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

ABD tarafında enflasyon ve istihdam alanındaki risklerin varlığını koruması ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımları zorlaştırırken, küresel merkez bankaları da Fed'in atacağı adımları ve vereceği mesajları yakından takip ediyor.

Yıl boyunca küresel ekonomide ABD'nin tarife adımları ticari gerilimleri artırırken, makroekonomik belirsizliği yükseltmişti. Merkez bankaları yılın son ayında azalan tarife endişeleri ve enflasyonla mücadele gündemiyle yoğun geçen bir yılı tamamlamaya hazırlanıyor.

Aralık ayında merkez bankalarını yoğun bir takvim bekliyor. Aralıkta Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere birçok merkez bankasının para politikası kararları takip edilecek.

- Fed'in faiz indirmesi bekleniyor

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, Fed yetkilileri bankanın izlemesi gereken yol haritası konusunda ayrışmış durumda bulunuyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee öncülüğündeki Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ve New York Fed Başkanı John Williams'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade ediyor.

Analistler, Fed yetkililerindeki keskin ayrışmanın belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, piyasa beklentilerinde hızlı değişimlerin olabileceğini kaydetti.

Fed ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,0 aralığına çekmiş ve yılın ikinci faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, komitede güçlü şekilde farklı görüşlerin olduğunu belirterek, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD'nin komşusu ve önemli ticaret partnerlerinden olan Kanada'da merkez bankasının aynı gün içinde Fed'in kararı öncesinde açıklayacağı faiz kararı da bu ay takip edilecek merkez bankası kararları içinde yer alıyor.

- Avrupa'da gözler ECB'nin faiz kararında

Avrupa'da ECB'nin 18 Aralık'taki para politikası toplantısında 3 temel politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gelirken, bir önceki veri dönemine göre azalışa işaret etmişti. Bölgede enflasyon ECB'nin orta vadeli hedefine yakın seyrederken, bankanın bu yılkı gevşeme sürecini tamamladığına yönelik beklentilerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ECB faiz indirimlerine temmuz ayında ara vermeden önce bu sene 3 temel politika faizinde 100 baz puan indirime gitmişti.

Öte yandan, bölgede İsviçre Merkez Bankası (SNB) Macaristan Merkez Bankası (MNB), İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Norveç Merkez Bankası ve Polonya Merkez Bankasının (NBP) kararlarının yanı sıra Rusya Merkez Bankasının (CBR) para politikası kararları da takip edilecek.

- BoE'nin 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını korumasına karşın ekim ayında enflasyonun yüzde 3,6 seviyesine gerilemesi ve ana eğilimde düşüş öngörüleriyle bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarında 18 Aralık'ta açıklanacak BoE'nin para politikası kararlarında temel politika faizinin yüzde 3,75 seviyesine çekilmesi yüzde 93 ihtimalle fiyatlanıyor.

BoE, en son faiz indirimine 25 baz puanla ağustos ayında gitmişti. Böylece banka aralık ayına kadar toplamda 75 baz puan indirime gitmiş oldu.

Bankanın bu ay da indirime gitmesiyle yılı toplamda 100 baz puanlık faiz indirimiyle tamamlaması bekleniyor.

- BoJ'a yönelik beklentiler belirsizliğini koruyor

Japonya'da BoJ'un 12 Aralık'ta yapacağı toplantıda politika faizini artırma ihtimali yükselirken, bankanın faizi sabit tutmasına yönelik beklentiler de varlığını koruyor. Para piyasalarında BoJ'un politika faizinde 25 baz puan artırıma gitmesi yüzde 57 ihtimalle fiyatlanıyor.

BoJ, ekim ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,5'te sabit tutmuştu. Alınan son karar 7'ye karşı 2 oyla alınmış, BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata alınan karara katılmayarak faizin yüzde 0,25 daha artırılması yönünde oy kullanmıştı.

Politika metninde ekonominin tahminlerine uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olarak öngördüklerini açıklamıştı.

Ekim ayına ilişkin verilere göre Japonya'da yıllık bazda ulusal çekirdek enflasyon yüzde 3 seviyesine yükselerek, BoJ'un yılsonu beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

- Avustralya'nın faizi sabit tutması öngörülüyor

Okyanusya tarafında ise Avustralya Merkez Bankasının para politikası kararları öne çıkıyor. Dünyanın önemli merkez bankalarından olan ve bölgedeki finansal likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya'da RBA'nın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RBA, kasım ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bırakmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun, 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştüğü ancak son zamanlarda enflasyonda bir hızlanmanın görüldüğü belirtilmişti

Yurt içi ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, görünümün belirsizliği koruduğu bildirilmişti

- Yurt içinde yatırımcılar TCMB'nin faiz kararına odaklanacak

Yurt içi tarafındaysa TCMB'nin para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. TCMB'nin yılın son para politikası kararı 11 Aralık'ta açıklanacak.

Ekim ayındaki son politika kararında TCMB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmişti.

Ekim ayındaki politika metninde Kurulu ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtmişti.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükseldiği ifade edilen para politikası metninde "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir." denilmişti.

Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.