Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklı: 16 Aralık verileri...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından dün Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da sıkılaşma hızını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını korudu.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin resesyon endişelerini artırması ile negatif bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından dün Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da sıkılaşma hızını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını korudu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarırken, enflasyon görünümün önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiği bildirildi. Banka, 2023'ün mart ayından itibaren varlık alım programının ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşürüleceğine de işaret etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) yukarıda kalacağının tahmin edilmesi nedeniyle faiz oranlarını önemli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkaran İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) karar metninde de kalıcı enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalınması durumunda güçlü bir şekilde cevap verileceği vurgulandı. Öte yandan, faiz artırım boyutu konusunda üyeler arasındaki ayrışma dikkati çekti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de beklentilerin altında kaldı. Ülkede kasımda artması beklenen sanayi üretimi yüzde 0,2 gerilerken, perakende satışlar ekimdeki yüzde 1,3'lük artış sonrası kasımda yüzde 0,6 ile bir yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 2,25, S&P 500 endeksi yüzde 2,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,23 geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0,8 artışla 104,6'dan kapanırken, bugün 104,4'ten işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,43 ile bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,48'de dengelenirken, ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları dün ECB ve BoE'nin faiz kararlarının ardından günü sert düşüşle tamamlarken, enflasyona dair yukarı yönlü beklentiler ve devam edecek faiz artırımlarının resesyon kaygılarını beslemesi endekslerdeki sert düşüşte etkili oldu. Kararların açıklanmasının ardından 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,12, İtalya'da yüzde 4,19 ve Fransa'da yüzde 2,63 ile bir ayın en yüksek seviyesini test etti. Avro/dolar paritesi 1,0736 ile 6 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 1,0625'e inerken, sterlin/dolar paritesi yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 1,22'nin altını gördü.

Kapanışta Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,09, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,45 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Bugün bölgede açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öncesi endeks vadeli kontratları güne satıcılı başladı.

Asya tarafında Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, ABD yönetimi, aralarında Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies'in de bulunduğu 36 Çinli teknoloji şirketini kara listeye aldı. Çin Merkez Bankası da piyasaya sağladığı kısa vadeli likidite miktarını yükselterek 7 gün vadeli ters repo operasyonuyla bankacılık sistemine 41 milyar yuan verdi.

Japonya'da aralıkta hizmet sektörü PMI 51,7 ile büyümeye işaret ederken, imalat sanayi PMI 48,8 ile daralmasını sürdürdü. Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi dün yüzde 2,41 değer kazanarak günü 5.188,82 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,07 artarak 18,6424'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6420'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon endişelerinin güçlendiğini, beklentilerin altında kalan makroekonomik verilerin de risk iştahını sınırladığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

11.30 Almanya, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30, İngiltere, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı TÜFE

14.30 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI.