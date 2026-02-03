Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları toparlanıyor

Küresel piyasalarda geçen hafta sonundan bu yana satış baskısıyla karşı karşıya kalan altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların alıma geçmesiyle toparlanmaya başladı.

3.02.2026 13:14:390
Altının onsu, 29 Ocak'ta 5 bin 598 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek 30 Ocak'ta yüzde 10,13, 2 Şubat'ta da yüzde 4,02 geriledi. Yaşanan sert düzeltmenin ardından altının onsu bugün yeniden yükselişe geçti. Haftanın ikinci işlem gününde altının onsu yüzde 5,82 değer kazanarak 4 bin 923 dolardan işlem görüyor.

Gümüş piyasasında da benzer bir toparlanma görüldü. 30 Ocak'ta yüzde 28,5 ile tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşayan ve 72 dolara kadar gerileyen gümüşün onsu, bugün önceki kapanışa göre yüzde 8 artışla 86,3 dolardan işlem görüyor.

ABD'de federal hükümetin kısmi kapanma sürecine girmesi ve bu hafta yayımlanması beklenen kritik istihdam verilerinin ertelenmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'u Fed Başkanlığına aday göstermesi sonrası doların güçlenmesi baskı oluşturmaya devam etse de jeopolitik riskler fiyatları destekliyor.

