Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Şubat 2026)

Dün günü 13.620,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 104,50 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puandan başladı. Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 129,58 puan ve yüzde 0,95 kazançla 13.750,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.660,78 puanı, en yüksek 13.926,55 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,5 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,4, mali endeks yüzde 0,6, hizmetler endeksi yüzde 1,4 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken 17'si düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Koç Holding oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 915 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,04, bileşik getirisi yüzde 34,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3670 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,4940 liradan, avro 51,3290 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 5,6 artışla 4 bin 915 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 azalışla 65,7 dolardan işlem görüyor.