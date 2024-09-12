Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararına çevrildi: 12 Eylül veri gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Açıklanan verilerden alınan sinyallerle ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkati çekiyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise ağustosta aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde yükselirken, yıllık yüzde 3,2 ile öngörüler doğrultusunda artış gösterdi.

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.

Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.

Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Kurumsal tarafta ise teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 8'den fazla değer kazandı. Diğer çip şirketleri Arm Holdings'in hisseleri yüzde 10,3, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 4,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 6,8 ve ASML Holding'in hisseleri yüzde 6,5 artış gösterdi.

ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelmesinin ardından gerçekleştirilen anketlerde Harris'in seçilme şansında artış görülürken, Trump Media & Technology Group hisseleri dün yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Harris'in tartışma sırasında, ABD'nin yabancı petrole olan bağımlılığını azaltmak için "çeşitli enerji kaynaklarının" destekçisi olduğunu söylemesi sonrasında da alternatif enerji şirketleri First Solar'ın hisseleri yüzde 15'ten fazla, Enphase Energy'nin hisseleri yüzde 6'ya yakın artış gösterdi.

Fed'in iç denetim birimi, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in daha önce Bankanın yatırım kısıtlamalarını ihlal ettiği yönündeki iddialar sonucundaki raporunu yayımladı. Fed, Bostic'in gizli bilgilere dayalı işlem yaptığına dair bir kanıt bulamadığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,66'da, dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 101,8 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı salı günü Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından yükselişe geçti. Dün, yüzde 1,3 yükselen Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 değer kazancıyla 70,8 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2 değer kaybetmesinin ardından yeni işlem gününde yüzde 0,2 artışla 2.517 dolardan işlem görüyor.

Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,17 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni de güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ECB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi beklenirken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ABD'de ve bölgede artan resesyon endişelerinin bankanın 3 temel faiz oranını farklı büyüklüklerde indirebileceğinin de para piyasalarındaki fiyatlamalara dahil olduğunu kaydetti.

İngiltere'de temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 1,2 azalış kaydederek tahminlerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise Alman Commerzbank, İtalyan UniCredit SpA bankasının yüzde 9 hissesini satın aldığını açıklamasının ardından günü yüzde 16,55 değer kazanarak kapattı. UniCredit hisse fiyatı ise sadece yüzde 0,22 yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında da ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir seyir hakim olurken, teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık 0,2 azalışla, yıllık bazda yüzde ise 2,5 artışla beklentileri altında gerçekleşti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Tamura bugün yaptığı açıklamada gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarını en az yüzde 1'e yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, "Faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurtiçi piyasalarda, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 9.419,66 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 değer kaybederek 33,9867'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0020 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.250 puan seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Euro Bölgesi, ECB'nin Faiz Kararı

15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

21.00 ABD, ağustos ayı Federal bütçe dengesi.