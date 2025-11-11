Küresel piyasalarda bugün risk iştahı arttı

ABD Senatosu, 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı. Bu kapsamda hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı kabul edilmiş oldu. Tasarı, kapanma sırasında işten çıkarılması planlanan 4 binden fazla federal çalışanın işinde kalması hükmünü de içeriyor.

ABD'de hükümetin açılmasını sağlayacak yasa tasarısı Temsilciler Meclisine gönderilirken, Temsilciler Meclisinin hükümetin açılmasını sağlayacak yasa tasarısını yarın oylaması bekleniyor. Tasarı, burada da kabul edilirse imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek.

Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasının ardından federal hükümeti yeniden açılacak. ABD'de federal hükümetin kapanmasının yakında sona erebileceği yönündeki iyimserlikle piyasalarda risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Ülkede hükümetin uzun süreli kapanması tüketici güvenini ve genel ekonomiyi olumsuz etkilerken, hükümetin kapalı kalması ABD Merkez Bankası (Fed) ve piyasalar için belirsizlik oluşturdu.

Analistler, önemli makroekonomik verilerin açıklanmaya başlamasıyla Fed'in yol haritasına ilişkin belirsizliklerin azalacağını söyledi. Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmeleri takip ediliyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayı için yarım puanlık faiz indiriminin uygun olduğunu söyledi. Daha "güvercin" bir tutum sergilemenin makul olduğunu dile getiren Miran, "50 baz puan faiz indiriminin uygun olduğunu düşünürüm ancak en az 25." ifadesini kullandı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise para politikasının daha da gevşetilmesi konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, enflasyona karşı önlem almaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret cephesinde ise İsviçre'nin ABD'ye yaptığı ihracata yüzde 15 tarife getirilmesi konusunda ABD ile anlaşmaya yakın olduğuna dair haberler çıktı.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Dün günü yüzde 2,7 yükselişle 4 bin 111 dolardan kapatan altının onsu, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 4 bin 4 bin 130 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 63,8 dolarda seyrediyor.

- New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında dün teknoloji şirketlerinin öncülüğünde pozitif seyretti. Yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen hafta gerileyen bazı teknoloji şirketi hisseleri, hükümetin yeniden açılacağı beklentisiyle yükselişe geçti.

Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 6, Tesla ile Alphabet'in hisseleri yaklaşık yüzde 4, Microsoft, Amazon ve Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

- Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsalarında da dün ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmelerle pozitif bir seyir izlendi. Bölgede makroekonomik veri tarafına bakıldığında Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi’nin ekonomisine yönelik beklentilerinin aksine kasımda düştü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 5,4 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2 puanlık düşüşle eksi 7,4 puana geriledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,65, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32, ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

- Asya borsaları karışık seyrediyor

Bölgede teknoloji hisselerindeki toparlanmanın sürmesiyle Güney Kore borsasında yükselişler görülürken, Çin'de ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin devam etmesi ülkede pay piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Çin yönetiminin ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceğine dair beklentilere karşın ülkede piyasalarda risk algısı devam ediyor. Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ilk teşvik paketini kullanarak ekonomiyi canlandırmayı ve kilit sektörlere yatırım yaparak yeni bir büyüme stratejisi başlatmayı hedefliyor.

Bu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

- VİOP akşam seansında yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,25 arttı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 42,2350'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 42,2300'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.