Memorial, dijital patoloji ve yapay zekada bilgi ekosistemini oluşturuyor

Patologlar ve mühendisler Memorial’da dijital patolojinin geleceğini konuştu. Memorial Sağlık Grubu, dijital patoloji ve yapay zeka alanındaki bilgi birikimini bilim dünyasıyla paylaşmak amacıyla yeni bir bilimsel toplantı serisi başlatıyor.

Memorial Patoloji ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü öğretim üyelerinin iş birliğiyle düzenlenen “Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları” serisinin ilk oturumu 27 Haziran’da Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Toplantı serisi; patoloji profesyonelleri yanı sıra mühendisler, akademisyenler ve teknoloji geliştiricilerini aynı platformda buluşturarak dijital patolojide ortak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Dijital patoloji artık yalnızca teknoloji yatırımı değil

Patolojide dijitalleşme; tanı süreçlerinin standardizasyonu, hasta güvenliği, hız ve doğruluk açısından sağlık hizmetlerinde önemli bir dönüşüm başlatıyor. Memorial Sağlık Grubu ise yıllardır sürdürdüğü tam dijital laboratuvar altyapısı, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve uluslararası standartlardaki iş akışıyla bu dönüşümün Türkiye’deki öncü kurumları arasında yer alıyor.

Bugün Memorial Patoloji’de tüm biyopsi preparatları dijital ortama aktarılıyor; laboratuvar süreçleri uçtan uca dijital olarak takip ediliyor. CE-IVD onaylı yapay zeka algoritmaları ise meme, prostat ve mide başta olmak üzere birçok alanda patologların tanı süreçlerine destek veriyor.

Yeni toplantı serisiyle Memorial, yalnızca teknolojiyi kullanan değil, bu alanda bilgi üreten, paylaşan ve yeni iş birlikleri geliştiren bir merkez olmayı amaçlıyor.

Dijital patolojide ortak dil oluşturulacak

Toplantının ilk oturumunda dijital patolojinin temel kavramlarından yapay zeka terminolojisine, dijital iş akışından görüntü analiz programlarına kadar birçok konu ele alınacak. Program kapsamında QuPath uygulamaları gerçekleştirilecek ve patologlarla mühendislerin ortak çalışma kültürünü geliştirecek oturumlar düzenlenecek.

Beş oturum olarak planlanan bilimsel seri boyunca; dijital patoloji altyapıları, yapay zeka uygulamaları, veri hazırlama süreçleri, algoritma validasyonu, açıklanabilir yapay zeka, patolog-mühendis iş birlikleri ile ortak Ar-Ge projeleri gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınacak.

"Sağlıkta dijital dönüşüm bilgi paylaşımıyla güçlenir”

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, sağlıkta dijitalleşmenin yalnızca teknolojik yatırım değil, aynı zamanda bilimsel iş birlikleriyle mümkün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Memorial olarak sağlıkta dijital dönüşümü yalnızca kendi kurumumuz için değil, ülkemizin sağlık ekosistemi için değer üreten bir süreç olarak görüyoruz. Patoloji alanında gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümün bugün bilimsel paylaşım platformlarına dönüşmesi bizim için son derece kıymetli. Üniversiteler, mühendisler ve hekimlerle birlikte geliştireceğimiz ortak projelerin hem bilimsel üretime hem de hastalarımıza sunulan sağlık hizmetinin kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

“Dijital patoloji güçlü bir ekosistem gerektiriyor”

Memorial Patoloji Kurucu Hekimi ve Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Türkmen, dijital dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımıyla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Dijital patoloji; yazılım, donanım, veri yönetimi, yapay zeka ve klinik deneyimin aynı çatı altında buluştuğu çok disiplinli bir alan. Ayrıca YZ algoritmalarının günlük rutinimize girdiği günümüzde, bu sürecin mühendisler olmadan ilerlemesi mümkün değil. Bu nedenle güçlü bir ekosistem oluşturmak büyük önem taşıyor. Amacımız yalnızca kendi deneyimimizi paylaşmak değil; patologlar, mühendisler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak birlikte öğrenen ve geliştiren sürdürülebilir bir bilimsel yapı oluşturmak. Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları’nı da bu vizyonun önemli bir adımı olarak görüyoruz.”

Bilimsel iş birlikleri büyüyecek

Memorial Sağlık Grubu, dijital patoloji alanındaki yatırımlarını yapay zeka uygulamaları, üniversite iş birlikleri ve Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye devam ederken, başlatılan bu bilimsel toplantı serisiyle Türkiye’de dijital patoloji alanında ortak bilgi üretimini destekleyen sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor.