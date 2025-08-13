MGROS 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak 174,84 milyar TL’ye yükseltti.

Kârlılık göstergelerinde karışık bir tablo oluştu. Brüt kâr yüzde 19 artışla 42,03 milyar TL’ye, FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) yüzde 63 artışla 8,90 milyar TL’ye çıktı. Ancak net dönem kârı yüzde 50 düşerek 1,32 milyar TL seviyesine geriledi. Bu düşüşte, net parasal pozisyon kazançlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalması etkili oldu.

Bilanço tarafında, dönen varlıklar yüzde 7, duran varlıklar ise yüzde 2 artarak sırasıyla 64,85 milyar TL ve 114,08 milyar TL seviyelerine ulaştı. Toplam varlıklar yüzde 4 artışla 178,93 milyar TL oldu. Net borç yüzde 14 düşerek 5,37 milyar TL’ye gerilerken, özkaynaklar yüzde 1 azalarak 66,83 milyar TL seviyesine indi.