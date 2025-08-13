MGROS 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 12 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

13.08.2025 09:37:010
Paylaş Tweet Paylaş
MGROS 2025 yılı 2. çeyrek bilançosunu açıkladı

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak 174,84 milyar TL’ye yükseltti.

Kârlılık göstergelerinde karışık bir tablo oluştu. Brüt kâr yüzde 19 artışla 42,03 milyar TL’ye, FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) yüzde 63 artışla 8,90 milyar TL’ye çıktı. Ancak net dönem kârı yüzde 50 düşerek 1,32 milyar TL seviyesine geriledi. Bu düşüşte, net parasal pozisyon kazançlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalması etkili oldu.

Bilanço tarafında, dönen varlıklar yüzde 7, duran varlıklar ise yüzde 2 artarak sırasıyla 64,85 milyar TL ve 114,08 milyar TL seviyelerine ulaştı. Toplam varlıklar yüzde 4 artışla 178,93 milyar TL oldu. Net borç yüzde 14 düşerek 5,37 milyar TL’ye gerilerken, özkaynaklar yüzde 1 azalarak 66,83 milyar TL seviyesine indi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi

Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz: "Yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 13 milyar doları aştı"

Cevdet Yılmaz: "Yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 13 milyar doları aştı"

TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar

TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

Ayakkabı sektöründen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 490 milyon dolarlık ihracat

Ayakkabı sektöründen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 490 milyon dolarlık ihracat

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Yorum Yaz