Motorine zam geldi: Yeni fiyat pompaya yansıdı

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından motorin fiyatında artış yaşandı. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ardından motorin fiyatında artış yaşandı. Motorinin litre fiyatına 1.80 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 38.30 liraya yükseldi. Litre fiyatı Ankara'da 38.79 lira, İzmir'de 38.96 lira, Bursa'da 38.85 lira, Adana'da 39.25 lira, Antalya ve Diyarbakır'da ise 39.49 lira oldu.
Son zamla beraber motorin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 yükselmiş oldu.
Bugün benzin fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.