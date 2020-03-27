Oda ve borsa aidatları ertelendi

irmaların, haziran ayı sonuna kadar oda/borsalara ödemesi gereken aidatları hiçbir gecikme zammı/faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

27 MART, 20200
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Oda ve borsa aidatları ertelendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı.

Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.

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