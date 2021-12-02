OPEC+, Omicron'a rağmen muslukları kısmayacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu müttefikleri (OPEC+) Viyana’da gerçekleşen bakanlar toplantısında Omicron varyantının küresel piyasalarda yarattığı endişelere rağmen ocak ayında arz kesintilerini azaltmayı sürdürmeye karar verdi. Reuters’a konuşan iki farklı kaynağa göre OPEC+ Ocak 2022’de aylık üretim kesintisini 400 bin varil/gün azaltarak piyasadaki arzı yükseltecek.



Kaynakların iddialarının ardından gösterge Brent ve WTI petrollerinde varil fiyatındaki düşüşler 5 dolara yaklaştı. Şubat vadeli Brent gün içinde 70,70 dolar/varil düzeyine çıktıktan sonra OPEC+’in arz musluklarını kısmayacağı haberleriyle TSİ 17:09’da 65,72 dolara kadar geriledi. Ocak vadeli WTI ise gün içinde 67,39 dolar/varil düzeyi görüldükten sonra TSİ 17:10 itibariyle 62,43 dolara kadar geriledi.

Aralarında OANDA’nın da bulunduğu emtia araştırmaları yapan birçok kurum OPEC+’ın Omicron endişeleri nedeniyle ocakta arz kesintilerini azaltmaya ara vereceğini öngörüyordu. Küresel petrol fiyatları, Omicron’un talep tarafında yarattığı endişeler ve seyahat kısıtlamalarıyla birlikte geçen perşembeden bu yana 10 doların üzerinde düşüş kaydetmişti.