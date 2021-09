ORKA Banyo pandemide cirosunu yüzde 40 arttırdı

Yıllık 750 bin modül banyo mobilyası üretimi gerçekleştiren marka; depo, lojistik, makine ve üretim parkurlarına 45 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Yapılan yatırımla üretim kapasitesini yüzde 40 oranında artıran ORKA Banyo, 2021 yılında 185 milyon TL’lik ciro ile yüzde 48 büyüme hedefliyor. Marka, banyo mobilyası üretimine ayrılan m2, entegre sistem ve üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük üreticileri arasında yer alıyor. Teknolojik ve kaliteli üretimi, şık tasarımları ve ürün çeşitliliği ile dünya markası olma vizyonu ile hareket eden ORKA Banyo, Türkiye’de 81 ilde 500’den fazla satış noktasıyla tüketici ile buluşuyor, 84 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve yurt dışında 1.580 noktada yer alıyor. Marka, 5 Yıllık projeksiyonda cirosunu 5 kat artırarak, 500 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

1992 yılında inşaat malzemeleri satışı amacıyla kurulan ve 2003 yılında Zeytinburnu’nda 4 bin m2 alanda banyo mobilyası üretimine başlayan ORKA Banyo, bugün Düzce’de 100 bin m2 açık alan içinde 40 bin m2’lik kapalı alanda üretim gerçekleştiriyor.

“Güçlü üreticiler pandemiye rağmen büyümeye ve yatırıma devam etti’

Kurulduğu yıldan bu yana dünya markası olma vizyonu ile teknoloji ve inovasyon yatırımları gerçekleştiren ve ürün gamını sürekli geliştiren ORKA Banyo, her yıl ortalama yüzde 25 büyüme gerçekleştiriyor. Son 10 yılda Düzce’de bulunan fabrikasına 100 milyon TL yatırım yapan marka, 2020 yılında pandemi gölgesinde 45 milyon TL yatırım gerçekleştirdi. Marka her yıl cirosunun en az yüzde 10’unu yatırıma dönüştürüyor. ORKA Banyo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz, “ORKA Banyo olarak bir evin en zor alanında üretim gerçekleştiriyoruz. Islak alanlara mobilya üretimi zor bir iş olmasının yanında uzmanlık gerektiriyor. Endüstriyel üretimin el işçiliği ile birleştiği emek yoğun bir sektörde yaptığımız işte uzmanlaşmak, dünyaya banyo mobilyası üretimi gerçekleştirmek için üretime, inovasyona, tasarıma ve insan kaynakları yatırım yapıyoruz. Her yıl ciromuzun en az yüzde 10’ununu yatırımlara ayırıyoruz. Pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla pazardaki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk. Bu süreç bize üretim alt yapısı güçlü ve kaliteli üretim yapan firmaların her koşulda büyümeye devam ettiğini gösterdi. Genel olarak bakıldığında tüm sektörlerde üretim gücü olan firmalar büyümeye devam etti. Biz de banyo mobilyası sektöründe dünyada sayılı firmalardan biriyiz” dedi.

Çevreci üretim yaklaşımı

Ömer Yılmaz, “Yatırımlarımızın en önemli parçalarından biri çevreci üretim teknolojileri... Üretimde kullandığımız malzemelerin çevre dostu, enerjinin yenilenebilir olmasına özen gösteriyoruz. Atıklarımızın yasa ve mevzuatlara uygun olarak imhasını sağlayarak çevresel etkilerimizi azaltmayı ve kirliliği önlemeyi hedefliyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz yağmur suyu toplama deposu ile yağmur sularını toplayarak filtre sisteminden geçiriyor, yangın suyu depomuzda ve peyzaj/bitki sulama sistemimizde kullanıyoruz. Üretim ve sevkiyat binalarımızın çatılarında kullanılan şeffaf çatı panelleri ile gün/güneş ışığından maksimum oranda yararlanıyoruz ve böylelikle enerji tasarrufu sağlıyoruz. Sevkiyat depo binamızda kullandığımız cephe ve çatı panellerinde izolasyonlu çevre dostu panelleri tercih ederek, ısı yalıtımı sağlıyoruz. Uluslararası platformda “Yeşil Mutabakat” çerçevesinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz.” diyor.

ORKA Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz ise “Üretimi, inovasyonu, teknolojisi güçlü markalar bu süreçlerden güçlenerek çıkabiliyor. Dünya’da yaşanan üretim ve lojistik sorunlar nedeniyle Türkiye güçlü bir üretim üssü oldu. Banyo mobilyası sektöründe kalite, teknoloji, üretim gücü ve hızı ile öne çıkan bir marka olarak biz de yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Büyük marketlerin satış hızına yetişebiliyor olmamız, taleplerini karşılamamız bizi tedarikte öncelikli konuma taşıyor. İç pazarda da evde geçen zamanın artması, eve kapanmalar ve evden çalışma, tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile yeni ihtiyaçların doğması, bazı harcama kalemlerinde paranın evsel tüketime kayması, ertelenen evlilikler ve konut sektöründeki hareketlenme ile ciddi bir satış hacmine ulaşıyoruz’ dedi.

Üretiminin yüzde 40’ını ihraç eden ORKA Banyo, 84 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Nalan Yılmaz, “Türkiye’de ilk demonte banyo dolabı üreticisi olarak çıktığımız yolda sürekli yatırımlar yaparak sektöre yenilikler katıyoruz. Türkiye’nin ilk banyo mobilyası markası olarak dünyanın en büyük yapı marketleri ile çalışıyoruz. Dünyada edindiğimiz tecrübe ve şartnameleri sektöre aktararak sektörü geliştiriyoruz. AR-GE yatırımlarımızla yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yeşil banyolar üzerinde çalışıyoruz ve akıllı banyolara yoğunlaştık. Ciromuzun yüzde 3’ünü AR-GE’ye ayırıyoruz. Sadece yeni ürün geliştirmiyor, satış sonrası hizmet yaklaşımlarımız ve müşteri memnuniyeti ile sektörde fark yaratıyoruz” dedi.

ORKA Banyo, tasarımcı iş birlikleri ile de öne çıkıyor. Nalan Yılmaz “Pandemi döneminde tasarım merkezimizi oluşturarak, Sezgin Aksu ile işbirliği yaptık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve çok kısa bir süre sonra hayata geçireceğimiz bir diğer projemiz ise “Yeşilden Maviye...” ORKA Banyo olarak küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle geniş kitlelerin ilgi alanına giren çevre sorunlarını çözmek için harekete geçiyoruz” dedi.