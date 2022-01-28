Otomobil devleri anlaştı: Elektrikli’ye 23 milyar dolarlık yatırım kararı

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının gelecek beş yılda ortak elektrikli araçlar geliştirmek için 23 milyar euroluk (26 milyar dolar) yatırım yapacakları bildirildi.

28.01.2022 13:02:000
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Otomobil devleri anlaştı: Elektrikli’ye 23 milyar dolarlık yatırım kararı

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının, “2030 elektrikli araçları planı” kapsamında, gelecek dokuz yıl boyunca beş ortak platform tarafından desteklenen 35 yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceği belirtildi.

Söz konusu dönemde batarya üretiminde 220 gigavatsaatlik kapasiteye ulaşma hedefi taşıyan bir strateji izleneceği vurgulanan açıklamada, plan kapsamında gelecek beş yılda ortak üretim platformları, bataryalar ve işletim sistemlerine ise 23 milyar euro yatırım yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, diğer otomobil üreticilerinin de elektrikli hareketliliğe yönelik yatırımlarını önemli ölçüde artırmaları dikkati çekiyor. Toyota, Aralık 2021’de elektrikli araçlara 70 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Alman otomobil üreticileri de elektrikli araçlara 150 milyar eurodan fazla yatırım planlarını bildirmişti.

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