Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Kasım 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 49,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,9720 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,9110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 66,9840'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 101,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri, varlık fiyatlamalarında siyasi gelişmelerin etkisini öne çıkarıyor.

Altında son durum

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 289 liradan işlem görüyor.

Gram altın cuma gününü önceki kapanışına göre yüzde 3,51 azalışla 6 bin 223 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,07 artışla 6 bin 289 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 374 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 306 liradan satılıyor.

Altının onsu ise cuma günü yüzde 3,6 azalışla 3 bin 870 dolara inerek yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni haftaya tepki alımlarıyla yüzde 1,02 artışla 3 bin 915 dolardan başladı.