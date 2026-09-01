Penta Teknoloji ile OKI'den Orta Doğu ve Afrika'da yeni işbirliği

Penta Teknoloji, Japonya merkezli endüstriyel baskı teknolojileri markası OKI ile imzaladığı yeni işbirliği kapsamında Orta Doğu ve Afrika'daki 11 ülkenin bölgesel distribütörü oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji markalarıyla geliştirdiği uzun soluklu işbirliklerini güçlendirmeye ve küresel ölçekte büyümeye devam eden Penta Teknoloji, uzun yıllardır Türkiye'de tek yetkili distribütörlüğünü üstlendiği OKI ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, anlaşma ile Orta Doğu ve Afrika'daki faaliyet alanını genişletti. Bu kapsamda Penta Teknoloji, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, Fildişi Sahili, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus'u kapsayan 11 ülkede OKI'nin bölgesel distribütörü olarak faaliyet gösterecek.

Yeni işbirliğiyle baskı teknolojileri dağıtımındaki uluslararası etkinliğini ve stratejik konumunu pekiştiren şirket, söz konusu ülkelerde OKI'nin bölgesel dağıtım operasyonunun liderliğini üstlenecek.

Şirket, dağıt��m faaliyetlerinin yanı sıra operasyon, yönetişim ve süreç yönetimi alanlarındaki uzmanlığıyla markanın bölgedeki büyüme stratejisinin hayata geçirilmesinde rol oynayacak.

Söz konusu işbirliği, Penta Teknoloji'nin teknoloji dağıtımındaki rolünü uluslararası bir seviyeye taşırken, şirketin bölgesel teknoloji ekosistemine yön veren stratejik iş ortağı konumunu da güçlendirecek.

- "Stratejik bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, 2017'den bu yana Türkiye'de tek distribütörü olarak faaliyet gösterdikleri OKI ile işbirliklerinin bugün Orta Doğu ve Afrika'da 11 ülkeyi kapsayan bölgesel bir yapıya dönüştüğünü belirterek, "Bu durum, Penta Teknoloji'nin yıllar içinde ortaya koyduğu operasyonel mükemmelliğin, iş ortağı ekosistemine sunduğu katma değerin ve uluslararası ölçekte kazandığı güvenin somut bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.

OKI'nin geniş bir coğrafyada dağıtım operasyonlarının liderliğini üstlenecek olmaktan memnuniyet duyduklarını ve bu anlaşmayı şirketlerinin uluslararası büyüme yolculuğunda stratejik bir dönüm noktası olarak gördüklerini aktaran Erünsal, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde Orta Doğu ve Afrika'nın yüksek potansiyele sahip pazarlarında sektör tecrübemizi, yetkin insan kaynağımızı ve operasyonel gücümüzü daha geniş bir ekosisteme taşıyarak, iş ortaklarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu yeni yapıyla uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye ve bölgesel teknoloji ekosistemindeki gücümüzü ileri taşımaya kararlıyız."