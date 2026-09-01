Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Eylül 2026)

Gram altın güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor.

1.09.2026 09:58:540
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Eylül 2026)

Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 902 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 237 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 754 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 4 bin 449 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 433 dolardan alıcı buluyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,2780 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,2560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,2780 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 56,0740'tan, sterlin/TL de önceki kapanışa yakın olarak 65,4300'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.


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