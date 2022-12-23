Perakende Medya hacmi Avrupa’da 25 milyar doları bulacak

İnteraktif Reklamcılık Derneği IAB tarafından Adform, Criteo, Meta, Mimeda ve Trendyol sponsorluğunda gerçekleştirilen IAB Ticaret ve Perakende Medya Webinarı’nda, dijital pazarlamanın üçüncü büyük dalgası olarak kabul edilen perakende medya konusu hem globaldeki hem de Türkiye’deki ticaret ve perakende medya fırsatlarıyla birlikte masaya yatırıldı.

Sektörün uzmanlarını bir araya getiren webinarda, dünyada ve Türkiye’de perakende medya pazarı, ticaretin geleceğini şekillendiren yeni yaklaşım ve çözümler, perakende medyanın reklamcılığın gelişimindeki rolü ve bu kanal ile nasıl etkili sonuçlar elde edilebileceği, teknoloji yönetiminde reklamverenin empatisi, perakende medya stratejisi ve planlaması, ölçümleme metrikleri, çerezsiz dünyada birinci parti veri avantajıyla perakende medyanın sunabileceği çözümler ve perakende medyanın geleceği konuları ele alındı.

Perakende Medya, 3. parti çerezlerin kullanımdan kaldırılmasından sonraki süreçte bir çözüm

IAB Avrupa Baş Ekonomist’i Daniel Knapp toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa’da 2022 yılında perakende medyanın büyüme oranının yüzde 22,5 olarak gerçekleştiğini ve bu oranın toplam dijital büyümenin 3,2 katı olduğunu söyledi. 2024 yılında bu oranın yüzde 39,8 ile toplam dijital büyümenin 3,6 katına çıkacağının tahmin edildiğini belirten Knapp, “2022’de 9,7 Milyar Euro olan perakende medya reklam harcamalarının 2026 yılı itibariyle 25 Milyar Euro’yu bulacağı öngörülüyor. Perakende medya artık “yeni ortaya çıkmış” bir kanal değil. Perakende medyanın daha etkili gelişebilmesi için gerekli olan noktaların başında “mağaza içi/e-com işlem verilerine erişim” geliyor. ROAS (Return on Advertising Spend), çekici reklam formatlarına uygunluk, birinci parti veri ile daha fazla içgörü, erişim, raporlama ve perakendeciler arasında standart metrikler oluşturmak da diğer faktörler arasında. Perakende medya, tedarik zinciri optimizasyonu için kilit kaldıraç olacak. Bununla birlikte tahminlerin gerçeğe dönüşmesi için sektördeki paydaşların uyumlu bir şekilde çabalaması gerekiyor. Bu nedenle, tanımlar, standartlar, eğitim, tecrübe, ölçümleme ve perakende medya verisi konularında çalışmak önemli” dedi.

Daniel Knapp’in ardından sırayla, Meta E-Ticaret Sektör Lideri Irmak Emekdaş, Meta Omni-Channel Endüstrileri Grup Başkanı Özge Gilan, Mimeda Genel Müdürü Kına Demirel, Criteo Perakende Medya Genel Müdürü Sander Mes ve Adform Ülke Müdürü Cem Eroğlu yaptıkları sunumlarla konuyla ilgili görüşlerini ve deneyimlerini aktardılar.

Sunumların ardından, GroupM E-Ticaret Yönetici Ortağı Evren Gülyaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Perakende Medya Strateji ve Planlama, Fırsatlar” panelinin konukları, Ekrem Ekicigil (Adform Hesap Direktörü), Hamitcan Balcı (Mimeda Yeni Medya ve Dijital Reklam Operasyonları

Başkanı), Murat Kalafat (Criteo Gelişen Piyasalar Başkan Yardımcısı) ve Murat Nur Çolakoğlu (L'Oréal Dijital Direktörü) idi.

Webinarın son bölümünde söz alan IAB Amerika Programatik ve Data Center Başkan Yardımcısı Jeffrey Bustos yaptığı konuşmada, günümüzde perakende medya networkünün giderek genişlediğinden markaların ve reklamverenlerin karşılaştığı temel sorunlara, markaların beklentilerinden perakendecilerin gelişmek için neler yapması gerektiğine, perakende medyanın ölçümlemesinden gelecek öngörülerine kadar pek çok başlıkta bilgi aktardı. Ölçümleme konusunda artan odaklanmanın, görüntülenebilirlik ve ilişkilendirmeye ilişkin standartlar getireceğini söyleyen Bustos, “Mağaza içi perakende medya hedefleme, kreatif ve ölçüm önemli ölçüde gelişecek ve markalar ile perakendeciler için önemli gelir artışı sağlayacak. DCO (Dynamic Creative Optimization)aracılığıyla yaratıcı yenilik hem çevrimiçi hem de mağaza içi müşteri deneyimini iyileştirmeye çalışacak. Ayrıca perakende medya ve CTV (Connected TV) ortaklığı hızlanmaya devam edecek” dedi.