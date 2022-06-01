P&G Türkiye’deki 35’inci yılını kutluyor

Türkiye’de 20 markasıyla her 10 evin 9’unda en az bir ürünüyle bulanan şirket, son iki yılda hayata geçirdiği 42 İyilik Hareketine yenilerini ekleyecek.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu : “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Topluma Katkı programlarımızla her yıl 3 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. Yaşamlara değer katma yolculuğumuzda, birçoğuyla 10 yılı aşkın süredir birlikte yol aldığımız 15’i aşkın dernekle beraber yürüyoruz. Onların katkıları bizim için çok değerli. Bir kurumsal vatandaş olarak, işimizi severek yapıyor, Türkiye’ye severek hizmet ediyor ve yatırımlarımıza güvenle devam ediyoruz. Aynı zamanda tüketicinin sevgisini ve güvenini, beğenisini kazanmak için çalışıyor, onların yaşamlarını iyileştirmek için 35 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Ve 35 yıldır olduğu gibi yeni yaşımızda da diyoruz ki “Sevgi Her Kapıyı Açar”.

Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi Procter & Gamble (P&G), Türkiye’deki 35’inci yaşını kutluyor. Bu vesileyle P&G, Çırağan Sarayı’nda düzenlediği özel bir davetle bu topraklarda 35 yıl boyunca yaptığı katkıları davetlilerle paylaştı.

1987 yılında giriş yaptıkları Türkiye’de bu yıl 35’inci yaşlarını kutladıklarını söyleyen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “35’inci yaşımızda Türkiye’de 20 markamızla her 10 evin 9’unda en az bir ürünümüzle bulunuyoruz ve bundan gurur duyuyoruz” dedi. Turnaoğlu şöyle devam etti: “Ülkemizde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Şekerpınar üretim tesislerimiz, Şekerpınar dağıtım merkezimiz ve Genel Merkezimiz olmak üzere 4 farklı tesisle hizmet veriyoruz. Gebze’de bulunan fabrikamızla da Türkiye’de üretip, bu ülkenin insanına kaliteli, yüksek performans ve değerde ürünler sunmak için çalışıyoruz. Doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de dahil Gürcistan, Azerbaycan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ermenistan olmak üzere 8 ülke için de Merkez görevi görüyoruz. Bu ülkeleri Türkiye merkez ofisimizden yönetiyoruz.”

“Her yıl 3 milyon insanın hayatına dokunuyoruz”

Bu 35 yıllık yolculukta kız çocuklarının ve genç kadınların özgüvenlerini artırma çalışmalarından sporla gelişen nesiller için hayata geçirilen Olimpik Anneler projesine, özel çocukların eğitiminden sürdürülebilir bir dünya için başlatılan çevre projelerine ve eğitimi destekleyen çalışmalara kadar pek çok alanda topluma katkı sağladıklarının altını çizen Turnaoğlu, yıl boyunca benzer projelere devam edeceklerini söyledi. Turnaoğlu şöyle konuştu: “Çevresel Sürdürebilirlik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Cinsiyet Eşitliği, Yönetişim ve Topluma Katkı’dan oluşan 5 Kurumsal Vatandaşlık ilkemizle faaliyet gösterdiğimiz ülkelere karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açımızla Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Topluma Katkı programlarımızla her yıl 3 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. Yaşamlara değer katma yolculuğumuzda, birçoğuyla 10 yılı aşkın süredir birlikte yol aldığımız 15’i aşkın dernekle beraber yürüyoruz. Onların katkıları bizim için çok değerli. Bir kurumsal vatandaş olarak, işimizi severek yapıyor, Türkiye’ye severek hizmet ediyor ve yatırımlarımıza güvenle devam ediyoruz. Aynı zamanda tüketicinin sevgisini ve güvenini, beğenisini kazanmak için çalışıyor, onların yaşamlarını iyileştirmek için 35 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Ve 35 yıldır olduğu gibi yeni yaşımızda da diyoruz ki “Sevgi Her Kapıyı Açar”.

P&G’den iki yılda 42 İyilik Hareketi

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte insanların “iyi” olana, “sevgiye”, “barışa” olan ihtiyacının her geçen gün arttığını ifade eden Turnaoğlu son iki yılda ülkenin farklı bölgelerinde 42 İyilik Hareketi gerçekleştirdiklerini, her iyilik hareketinin de toplumların geleceğe umutla bakmasının anahtarı olduğunu söyledi. Turnaoğlu “Markalarımızın topluma projelerimiz aracılığıyla verdiği bu anahtar, ortak geleceğimizin kapılarını sevgiyle açacak. Biz de bu topraklarda emek vermiş bir marka olarak, bu ülke ve yaşayanlarına olan sevgimizi göstermek ve kalplerini, evlerini bize açan insanlara minnetimizi 35’inci yılımızda hazırladığımız bir dizi etkinlikle ortaya koymak istedik” dedi.