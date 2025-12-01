Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Aralık 2025)

Cuma günü 10.898,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,59 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.898,10 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 163,11 puan ve yüzde 1,5 artışla 11.061,81 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.870,07, en yüksek 11.077,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,74, teknoloji endeksi yüzde 1,66, sanayi endeksi yüzde 1,36 ve hizmetler endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken 10'u düştü ve 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 250 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,44, bileşik getirisi yüzde 38,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4810 liradan, avro 49,4130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 250 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 63,5 dolardan işlem görüyor.