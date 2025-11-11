Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Kasım 2025)

Dün 10.789,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,59 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.810,62 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan ve yüzde 0,14 değer kazancıyla 10.804,15 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.743,70, en yüksek 10.839,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,1 ve hizmetler endeksi yüzde 0,34 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 63'ü düştü 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Anadolu Efes Biracılık, Akbank, Aksa Enerji, Alarko Holding ile Anadolu Sigorta oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 142 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,53, bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3130 ve dolar/yen paritesi 154,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2340 liradan, avro 48,8760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 142 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 artışla 64,2 dolardan işlem görüyor.