Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (16 Nisan 2026)

Dün 14.252,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 96,86 puan ve yüzde 0,68 artışla 14.349,25 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,53 puan ve 0,16 yükselişle 14.274,91 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.266,06 puanı, en yüksek 14.431,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,30, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve mali endeks yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken 44'ü düştü. 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 813 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 159 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,7620 liradan, avro 52,8330 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 813 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 primle 93,4 dolardan işlem görüyor.