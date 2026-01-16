Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (16 Ocak 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kazanarak 12.555,96 puana çıktı.

16.01.2026 13:34:000
Dün 12.456,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,84 puan ve yüzde 0,24 artışla 12.486,53 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,27 puan ve yüzde 0,8 kazançla 12.555,96 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.449,46 puanı, en yüksek 12.571,24 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve mali endeks yüzde 0,18 arttı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 37'si düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Türk Altın İşletmeleri ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 602 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,80, bileşik getirisi yüzde 36,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 158,2 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,2800 liradan, avro 50,2460 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 602 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 63,8 dolardan işlem görüyor.

