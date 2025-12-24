Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Aralık 2025)

Dün 11.290,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,64 puan ve yüzde 0,24 azalışla 11.317,01 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,20 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.364,56 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.313,77, en yüksek 11.386,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 0,8, sanayi endeksi yüzde 0,5 ve mali endeks yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken, 37'si düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Koza Altın İşletmeleri, BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 495 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,77, bileşik getirisi yüzde 37,79 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 155,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8500 liradan, avro 50,7470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 495 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 62 dolardan işlem görüyor.