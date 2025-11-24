Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (24 Kasım 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kaybederek 10.893,27 puana indi.

24.11.2025 14:16:120
Cuma günü 10.922,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,13 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.894,74 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,59 puan ve yüzde 0,27 değer kaybıyla 10.893,27 puana düştü. Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.816,41, en yüksek 10.944,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,62, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 47'si düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 73 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,40, bileşik getirisi yüzde 39,71 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4480 liradan, avro 49,0000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 73 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 azalışla 61,4 dolardan işlem görüyor.

