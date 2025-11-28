Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (28 Kasım 2025)

Dün 10.945,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,05 puan ve yüzde 0,10 azalışla 10.934,43 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,19 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.939,29 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.891,63, en yüksek 10.953,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken 54'ü düştü ve 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Gübretaş, Koza Altın İşletmeleri, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 169 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3210 ve dolar/yen paritesi 156,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5120 liradan, avro 49,2270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 169 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 63,1 dolardan işlem görüyor.