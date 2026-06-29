Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Haziran 2026)

Cuma günü 14.274,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,43 puan ve yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,29 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 14.216,72 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.200,26 puanı, en yüksek 14.365,96 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 57'si düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Ereğli Demir ve Çelik ile SASA Polyester oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 30 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6350 liradan, avro 53,2280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 azalışla 4 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.