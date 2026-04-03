Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Nisan 2026)

Dün 13.051,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,83 puan ve yüzde 0,17 artışla 13.073,52 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,84 puan ve 0,50 azalarak 12.986,85 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.971,94 puanı, en yüksek 13.075,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken, 57'si düştü, 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Gülermak Ağır Sanayi, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Tüpraş oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,47, bileşik getirisi yüzde 40,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 44,5920 liradan, avro 51,5830 liradan satılıyor.