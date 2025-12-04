Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (4 Aralık 2025)

Dün 11.036,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,73 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.027,09 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.011,37, en yüksek 11.077,70 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 45'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Halk Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 200 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 154,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4560 liradan, avro 49,7280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 200 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 62,7 dolardan işlem görüyor.