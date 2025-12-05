Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Aralık 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,6 değer kazanarak 10.984,15 puana yükseldi.

5.12.2025 13:33:230
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Aralık 2025)

Dün 10.918,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,06 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.923,58 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,63 puan ve yüzde 0,6 artışla 10.984,15 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.909,34, en yüksek 11.015,54 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,85, mali endeks yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 31'i düştü ve 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 225 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 154,9 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,5250 liradan, avro 49,6110 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 225 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 63,2 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (1-5 Aralık)

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu (1-5 Aralık)

Netflix, Warner Bros'u 83 milyar dolara satın alıyor

Netflix, Warner Bros'u 83 milyar dolara satın alıyor

Kripto varlık platformu Paribu'dan dev satın alma

Kripto varlık platformu Paribu'dan dev satın alma

"Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek"

"Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek"

"İhracatta 500 milyar dolara ulaşmak elimizde"

"İhracatta 500 milyar dolara ulaşmak elimizde"

Kripto piyasalarda gözler bu planda olacak

Kripto piyasalarda gözler bu planda olacak

Yorum Yaz